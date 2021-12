Anche Londra ha il suo Spelacchio: sfiorato l’incidente diplomatico con la Norvegia per l’abete rinsecchito (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel 2017 l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, fu sobbarcata di polemiche per l’installazione di Spelacchio in piazza Venezia. Le foto dell’albero di Natale, con i rami secchi e la scarsa frondosità, fecero il giro del mondo. La prima cittadina provò a giustificare così l’arrivo di un esemplare di abete sotto le aspettative capitoline: era, per lei, un simbolo di «sostenibilità, semplicità e raffinatezza». L’albero, che poi morì anzitempo il 19 dicembre, era costato cinquantamila euro alle casse del Campidoglio. A distanza di quattro anni, la storia si ripete. Oltremanica. Certo, la città di Londra non ha stanziato un euro per il tradizionale albero di Trafalgar Square, ma l’abete di 24 metri ha suscitato diverse critiche nella cittadinanza. «Siamo entrati in guerra contro la Norvegia?», si domanda un utente sui ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel 2017 l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, fu sobbarcata di polemiche per l’installazione diin piazza Venezia. Le foto dell’albero di Natale, con i rami secchi e la scarsa frondosità, fecero il giro del mondo. La prima cittadina provò a giustificare così l’arrivo di un esemplare di abete sotto le aspettative capitoline: era, per lei, un simbolo di «sostenibilità, semplicità e raffinatezza». L’albero, che poi morì anzitempo il 19 dicembre, era costato cinquantamila euro alle casse del Campidoglio. A distanza di quattro anni, la storia si ripete. Oltremanica. Certo, la città dinon ha stanziato un euro per il tradizionale albero di Trafalgar Square, madi 24 metri ha suscitato diverse critiche nella cittadinanza. «Siamo entrati in guerra contro la?», si domanda un utente sui ...

