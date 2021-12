Ana Mena a Sanremo 2022: la cantante spagnola, il fidanzato e la cover (Di domenica 5 dicembre 2021) Ana Mena, ha pubblicato la cover spagnola di Musica Leggerissima, infatti si intitola Musica Ligera, l’artista nasce nel 1997, ed ha pubblicato il video ufficiale del singolo nelle scorse settimane. Durante le prime ore di streaming, il suo video ha ottenuto diversi riscontri totalizzando oltre 30.000 visualizzazioni su YouTube, il celebre brano del duo Colapesce Dimartino è diventato un tormentone, il brano infatti ha conquistato quattro dischi di platino, dopo aver venduto oltre 280.000 copie. Ana Mena, chi è la cantante della cover spagnola Musica LIgera (Instagram)La cantante ha dichiarato in più occasioni di considerarsi una persona molto legata alle tendenze musicali del momento, infatti la musica l’ha resa da sempre ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ana, ha pubblicato ladi Musica Leggerissima, infatti si intitola Musica Ligera, l’artista nasce nel 1997, ed ha pubblicato il video ufficiale del singolo nelle scorse settimane. Durante le prime ore di streaming, il suo video ha ottenuto diversi riscontri totalizzando oltre 30.000 visualizzazioni su YouTube, il celebre brano del duo Colapesce Dimartino è diventato un tormentone, il brano infatti ha conquistato quattro dischi di platino, dopo aver venduto oltre 280.000 copie. Ana, chi è ladellaMusica LIgera (Instagram)Laha dichiarato in più occasioni di considerarsi una persona molto legata alle tendenze musicali del momento, infatti la musica l’ha resa da sempre ...

