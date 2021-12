“Amor de Actualidad” | il singolo di Edwin “El Calvito” Reyes & Lluvia y Sus Soneros

Leggi su lopinionista

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il cantante di salsa portoricano“Ely Susche è uno dei più emblematici e colorati cantanti di salsa in Colombia, si uniscono per deliziarci con una canzone fresca e audace, una fusione di ritmi cadenzati amati nel mondo, la Salsa y la Cumbia, e questa nuova opera si chiama “de”.de, è stato scritto dal sensazionale compositore Edgardo Irizarry in collaborazione con Robert Requena che è cileno e vive a Medellín, in Colombia. È stato anche l’arrangiatore di questo fonogramma, unendo le voci di questi grandi esponenti della salsa moderna e fondendo i ritmi di Cumbia e Salsa, per la gioia degli amanti di questi ritmi. Pertanto, ...