Amici 21 | Christian De Sica show | che stilettata alla trasmissione della Rai

(Di domenica 5 dicembre 2021)Desta intrattenendo i telespettatori di21, nella puntata di oggi, senza peli sulla lingua. La frecciata al programma RaiDeè l’ospite d’eccezione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

PoiDe Sica ad21 ha aggiunto:... è amore tra Elena e LDA? De Sica a bocca aperta, Critical nuovo allievode Sica rimane a bocca aperta per le esibizioni dei cantanti di2021. 'Ma qui sono tutti bravi!', dice ...Christian De Sica sta intrattenendo i telespettatori di Amici 21, nella puntata di oggi, senza peli sulla lingua. La frecciata al programma Rai ...Amici 2021 diretta 5 dicembre: Virginia, Guido e Tommaso in sfida come Alessandra Celentano e la Lorella Cuccarini. L'amore tra Sissi e Dario, Serena e Albe ...