Amici 2021, le anticipazioni della puntata del 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 5 dicembre Canale 5 Questo pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la decima puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi. anticipazioni, concorrenti ed eliminati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà. La ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 5 dicembre 2021)domenica 5Canale 5 Questo pomeriggio, domenica 5, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la decimadi, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte ledi oggi., concorrenti ed eliminati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà. La ...

Advertising

marcotravaglio : SALLUSTI, GUARDACASO C’è del marcio nell’inchiesta su Ciro Grillo e i tre amici appena rinviati a giudizio. La scop… - ilfoglio_it : Teodoro Fulgione, per cinque anni il sindaco ombra di Roma, passa al ministero degli Esteri per occuparsi di Expo.… - AngeloCiocca : No, amici, non è uno scherzo. - zazoomblog : Amici 21 quello che accade a LDA lascia senza parole: l’allievo non se l’aspettava - #Amici #quello #accade… - Chicomesol : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Domenica 5 dicembre alle ore 14.00 su Canale 5 appuntamento con lo Speciale di @AmiciUfficiale di #MariaDeFilippi Ospi… -