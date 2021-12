Amadeus | milioni di italiani col fiato sospeso | la notizia è arrivata in diretta tv

Leggi su howtodofor

(Di domenica 5 dicembre 2021) Colpi a sorpresa, tanti giovani e la vera novità: il ritorno dei grandi big in gara con Gianni Morandi, Massimo Ranieri ed Elisa, vincitrice nel 2001 con Luce, che canteranno di nuovo sul palco dell'Ariston. Il 15 dicembre Sanremo Giovani decreterà i suoi due vincitori che si aggiungeranno ai ventidue big in gara. Sanremo 2022, ci siamo. Chi salirà sul palco dell’Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio? La lista degli artisti in gara, tanto attesa quanto chiacchierata, è stata comunicata danell’edizione delle 20 del Tg1. Colpi a sorpresa, tanti giovani e la vera novità: il ritorno dei grandi big in gara. Il conduttore e direttore artistico per la sua terza edizione punta sulla carta ad effetto: la presenza nel cast di Gianni Morandi. Cantante che non necessita di presentazioni, un curriculum infinito e un ritorno alla competizione cinquant’anni ...