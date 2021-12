Allegri: “Bisogna migliorare in zona offensiva. Obiettivi? Guardiamo passo dopo passo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole: “Abbiamo voluto rafforzare la percentuale di occasioni create e non sfruttate. Su questo piano dobbiamo migliorare. Mi son divertito a vedere giocare la squadra, come a Salerno e in altre partite. A livello di percentuale di realizzazione possiamo solo migliorare e questo è un bel segnale”. Su Bentancur: “E’ un giocatore che fa quantità e qualità insieme a Locatelli. E’ abituato a giocare un po’ troppo corto e deve migliorare nel lungo. Stasera è stato bravo, cercando più volte Morata e Kean”. Sulla trequarti: “Dybala ha fatto tanti gol venendo a rimorchi da dietro. Sono le sue caratteristiche. I tre dietro a Morata hanno libertà di muoversi e Bernardeschi parte esterno e viene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha parlato a Daznla vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole: “Abbiamo voluto rafforzare la percentuale di occasioni create e non sfruttate. Su questo piano dobbiamo. Mi son divertito a vedere giocare la squadra, come a Salerno e in altre partite. A livello di percentuale di realizzazione possiamo soloe questo è un bel segnale”. Su Bentancur: “E’ un giocatore che fa quantità e qualità insieme a Locatelli. E’ abituato a giocare un po’ troppo corto e devenel lungo. Stasera è stato bravo, cercando più volte Morata e Kean”. Sulla trequarti: “Dybala ha fatto tanti gol venendo a rimorchi da dietro. Sono le sue caratteristiche. I tre dietro a Morata hanno libertà di muoversi e Bernardeschi parte esterno e viene ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Bisogna cercare di tornare alla vittoria in casa, contro un Genoa che viene da due sconfitte e un paregg… - juventusfc : Allegri ?? «Il calcio è cambiato molto con la pandemia: ci sono stati tanti stravolgimenti di calendari. Bisogna sed… - juventusfc : Allegri ?? «L'ambiente vive in una serenità totale. Dobbiamo fare un filotto di vittorie e pensare solo al calcio. R… - jpedrerol93 : @LevanKipshidze @romeoagresti @GoalItalia Sono il primo fan di Allegri, ma se bisogna puntare sui giovani come ci h… - salvatore3269 : RT @SCUtweet: #Pellegrini a JTV ?? #Allegri mi chiede di essere concentrato; lui è una grande persona e mi ha impressionato in senso positi… -