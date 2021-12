Allegri | «Alla Juve ho sempre faticato contro il Genoa»

Leggi su footdata

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Bisogna cercare di tornarevittoria in casa,unche viene da due sconfitte e un pareggio, hanno un nuovo allenatore, giovane e molto bravo. Iohoil: è da affrontare nel miglior modo possibile”. Così Max, tecnico dellantus,vigilia della sfida interna di domaniil. “Dovrebbero giocare Pellegrini e Kulusevski. Far scendere in campo i giovani è testimonianza del lavoro della società, e insieme a loro servono anche i giocatori di esperienza: abbiamo un dicembre importante, tutti però devono recuperare”, ha aggiunto.