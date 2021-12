Allarme suolo, perdiamo 500 ettari ogni mezz’ora. All’Italia potrebbe costare come metà Recovery plan (Di domenica 5 dicembre 2021) Fino a 1,5 milioni di ettari di terreno agricolo sottratti alla produzione, con perdite di 31 miliardi di dollari all’anno. Colpa della salinizzazione, che insieme alla sodificazione rappresenta uno dei principali processi di degrado del suolo. E il problema riguarda ormai l’8,7% del Pianeta ovvero oltre 833 milioni di ettari. Lo dice l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – Fao – in occasione della Giornata mondiale del suolo, celebrata il 5 dicembre. “Oggi oltre il 33% dei suoli mondiali è affetto da forti limitazioni per la produzione di alimenti, mentre continuiamo a perderne ogni mezz’ora 500 ettari: uno scenario drammatico in cui le terre da destinare all’agricoltura sono ormai limitatissime”, ha sottolineato il presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Fino a 1,5 milioni didi terreno agricolo sottratti alla produzione, con perdite di 31 miliardi di dollari all’anno. Colpa della salinizzazione, che insieme alla sodificazione rappresenta uno dei principali processi di degrado del. E il problema riguarda ormai l’8,7% del Pianeta ovvero oltre 833 milioni di. Lo dice l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – Fao – in occasione della Giornata mondiale del, celebrata il 5 dicembre. “Oggi oltre il 33% dei suoli mondiali è affetto da forti limitazioni per la produzione di alimenti, mentre continuiamo a perderne500: uno scenario drammatico in cui le terre da destinare all’agricoltura sono ormai limitatissime”, ha sottolineato il presidente del ...

