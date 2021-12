Allarme di Confcommercio | la ripresa si fermerà al 4%

Advertising

Ravenna24ore : “A Ravenna viabilità compromessa”: l’allarme di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna - MarcoRandellini : RT @agenziaimpress: Allarme consumi di #Natale, @ConfcommercioTo teme -200mln «a causa di inflazione e carenza di materie prime» https://t.… - ConfcommercioTo : RT @agenziaimpress: Allarme consumi di #Natale, @ConfcommercioTo teme -200mln «a causa di inflazione e carenza di materie prime» https://t.… - agenziaimpress : Allarme consumi di #Natale, @ConfcommercioTo teme -200mln «a causa di inflazione e carenza di materie prime» - salernonotizie : Aumento prezzi e inflazione: allarme Confcommercio in vista degli acquisti di Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Confcommercio

il Giornale

Quanto si spenderà a Natale: il crollo per i regalirimarca comunque la voglia di passare un Natale quanto più normale possibile, e per questo sono calcolate in 110 miliardi di euro le ...A dare una visione della situazione in questo dicembre 2021 è, che non risparmia un ... leggi ancheinflazione: la variante Omicron rischia di far crollare i consumi Spese di ...Entro il 2024 possono perdere le aziende e gli investimenti Salvini attacca: «La Bolkestein deve essere smontata» ...Quest'anno per i regali di Natale si spenderanno in termini pro capite 158 euro rispetto ai 164 dello scorso anno. A pesare sono il clima di fiducia delle famiglie in calo, la forte ripresa dell’infla ...