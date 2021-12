All’Archivio di Stato di Salerno l’omaggio ad Alfonso Gatto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Presso l’Archivio di Stato di Salerno, nel suggestivo spazio della Cappella San Ludovico, martedì 7 dicembre, ore 17, sarà inaugurata la mostra “Se mi tornassi questa sera accanto”, quattro artisti per Alfonso Gatto. La mostra è organizzata dall’Istituto archivistico ed è curata da Vito Pinto, che ha coinvolto gli artisti Ida Mainenti, Corradino Pellecchia, Francesco Raimondi e Francesco Siano. Quale omaggio al grande poeta salernitano, scomparso 45 anni fa, l’8 marco 1976, il curatore ha scelto sette poesie di Gatto ed ha chiesto agli artisti di creare una loro opera ispirata alla poesia. I versi di Gatto che sono stati illustrati dai quattro artisti sono le poesie: Salerno rima d’eterno; A mio padre; Il vicolo della neve; Lo stellato; Girotondo; La violetta; La ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Presso l’Archivio didi, nel suggestivo spazio della Cappella San Ludovico, martedì 7 dicembre, ore 17, sarà inaugurata la mostra “Se mi tornassi questa sera accanto”, quattro artisti per. La mostra è organizzata dall’Istituto archivistico ed è curata da Vito Pinto, che ha coinvolto gli artisti Ida Mainenti, Corradino Pellecchia, Francesco Raimondi e Francesco Siano. Quale omaggio al grande poeta salernitano, scomparso 45 anni fa, l’8 marco 1976, il curatore ha scelto sette poesie died ha chiesto agli artisti di creare una loro opera ispirata alla poesia. I versi diche sono stati illustrati dai quattro artisti sono le poesie:rima d’eterno; A mio padre; Il vicolo della neve; Lo stellato; Girotondo; La violetta; La ...

Advertising

venti4ore : Come nasce Piazza del Campo? All’Archivio di stato ce lo svelano i documenti - MicheTiraboschi : RT @Francesca_Rond: Secondo compito del Dipartimento Relazioni Industriali è stato quello di creare una guida pratica per facilitare la ric… - gazzettaparma : Le prove della nascita nel 1728 scovate in Palatina e all'Archivio di Stato - vittopoto : RT @1961riccardob: Oggi visita all'archivio di stato di Siena - Tagota14 : RT @1961riccardob: Oggi visita all'archivio di stato di Siena -

Ultime Notizie dalla rete : All’Archivio Stato Come nasce Piazza del Campo? All’Archivio di stato ce lo svelano i documenti Siena News