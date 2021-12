All Together Now sesta puntata: anticipazioni e ospiti 5 dicembre 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) ALL Together NOW sesta puntata. Domenica 5 dicembre 2021 torna in prima serata su Canale 5 la quarta edizione dello show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 5 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con All Together Now – La musica è cambiata. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata: Cristiano Malgioglio. Sul palco di All Together Now continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) ALLNOW. Domenica 5torna in prima serata su Canale 5 la quarta edizione dello show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 5in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con AllNow – La musica è cambiata. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della: Cristiano Malgioglio. Sul palco di AllNow continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, ...

