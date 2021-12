All Together Now, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in gara dopo la puntata di domenica 5 dicembre 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) Una nuova e imperdibile puntata di All Together Now, lo show di Canale 5, è andata. Tra musica, balli, canti, leggerezza e divertimento, sono sempre di meno i concorrenti in gara, quelli che si stanno giocando il tutto per tutto per vincere e portarsi a casa un bel montepremi. Ma chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo nel corso della puntata di domenica 5 dicembre? All Together Now, chi è stato eliminato ieri sera: chi sono i concorrenti in gara La scorsa settimana è stata Carola Loretucci, 18enne di Pescara, ad abbandonare il gioco: l’aspirante cantante ha ottenuto il voto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) Una nuova e imperdibiledi AllNow, lo show di Canale 5, è andata. Tra musica, balli, canti, leggerezza e divertimento, sono sempre di meno iin, quelli che si stanno giocando il tutto per tutto per vincere e portarsi a casa un bel montepremi. Ma chi è? Cosa è successo nel corso delladi? AllNow, chi è: chi sono iinLa scorsa settimana è stata Carola Loretucci, 18enne di Pescara, ad abbandonare il gioco: l’aspirante cantante ha ottenuto il voto ...

Advertising

AnnaMancini81 : All Together Now diretta 5 dicembre: le esibizioni della sesta puntata - CorriereCitta : All Together Now, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in gara dopo la puntata di domenica 5 dicembre 2021… - PoseidonsDaught : se non sbaglio nei fumetti la compra una variante di kang IT’S ALL COMING TOGETHER - IuileOstile : Ma ditelo che preferite avvantaggiare Vincenzo Cantiello per fargli fare la tripletta Ti lascio una canzone, Junior… - taesecho : permission to dance a paperissima e my universe a all together now, questa domenica si conclude in bellezza -