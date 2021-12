“All Together Now”, anticipazioni di domenica 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) domenica 5 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata: Cristiano Malgioglio. Sul palco di “All Together Now” continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 dicembre 2021)in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “AllNow – La musica è cambiata”. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata: Cristiano Malgioglio. Sul palco di “AllNow” continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “AllNow”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, ...

