Alfa Romeo Racing | grande qualifica | le prospettive per il GP Arabia Saudita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Buon inizio per la scuderia biancorossa in questo GP dell’. Certamente unada non sottovalutare per l’ORLEN. Un posto in Q2 direttamente assicurato per Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen, con brillanti prestazioni e ottimi risultati per il team. Dei grandi piloti, con un 12° posto in classifica per il finlandese, che sfiora il possibile passaggio alla Q3, orgogliosamente ottenuta invece dallo stesso Giovinazzi con il decimo miglior tempo.ottimismo così per la scuderia italiana, pronta ora, con una posizione di partenza a dir poco favorevole, a tutte le sfide della gara di oggi. Brillanti prestazioni dei piloti dell’: brillanti prestazioni e pochi ...