Alfa Romeo GT - La coupé bella e possibile di Arese - FOTO

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ci sonobelle e potenti, ma scomode e poco adatte alle lunghe percorrenze se si viaggia in più di due persone. E poi c'è lei, l'GT, che, seppur pratica e spaziosa, non rinuncia a una splendida linea firmata Bertone. Magari non avrà la trazione posteriore di altre storiche vetture di, ma non sfigura affatto con piattaforma e sospensioni mutuate da 156 e 147, all'epoca veri e propri punti di riferimento per sportività tra le tutt'avanti. Fin dal lancio, avvenuto al termine del 2003, è disponibile anche nelle versioni a gasolio (allora irrinunciabili: i tempi cambiano), che ne abbassano i costi di esercizio rispetto ai ben più assetati esemplari a benzina. Non deve quindi stupire se la GT risulta la più venduta tra le berlinette del Biscione degli ultimi tre decenni. Ne parliamo con maggiori dettagli ...