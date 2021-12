Alex Belli e Soleil sempre più vicini al GF Vip, Delia Duran lascia Milano: “Ho bisogno di scappare” (Di domenica 5 dicembre 2021) La moglie di Alex Belli comunica di aver deciso che andrà via dalla città dopo gli ultimi risvolti al GF Vip, dove suo marito ha detto chiaramente di essere innamorato “anche” di Soleil Sorge. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021) La moglie dicomunica di aver deciso che andrà via dalla città dopo gli ultimi risvolti al GF Vip, dove suo marito ha detto chiaramente di essere innamorato “anche” diSorge. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

sonointroversa_ : Alfonso guarda come sono belli Biagio e Miriana, questa è la nuova ship ????????. Basta con l… - rossella_vene : RT @catiuz92: L'ossessione di Alex Belli : Soleil Anastasia Sorge. Inquietante questo racconto come lui d'altronde. #gfvip - SSinisa55 : RT @SSinisa55: 05-12-21 ORE 11:33 QUESTA MERDA DI ALEX BELLI CONTINUA A PRENDERE TUTTI PER IL CULO VISCIDO UOMO DI MERDA #gfvip https://t.c… - bluemoonblue00 : @manuestrella6 È Alex belli - infoitcultura : Delia Duran dice basta: ha lasciato la casa di Alex Belli e Milano -