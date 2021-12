Alessandra Celletti | esce il 10 dicembre il nuovo singolo Daydream

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 dicembre 2021)il 10ildi. Il lavoro della pianista anticipa un concept album, dedicato a Sacajawea, nativa americana simbolo del coraggio e della libertà delle donne. “Mi ha sempre affascinato il mondo dei nativi d’America, fin da bambina – spiega l’artista -. Ammiro il loro modo di vivere, il loro rispetto per la terra, la loro poesia”. Ilè un brano dolce e sognante, una sorta di Preludio in cui al suono del pianoforte fa da contrappunto un delicato arpeggio di chitarra, affidata al musicista Alberto Tre, che collabora in diversi brani dell’album. Distribuito da Believe Music su tutte le piattaforme digitali https://bfan.link/-3 . La musicista, dopo diversi anni, ha ...