Alba Parietti e Alvise Rigo: lei smentisce il flirt (con grande ironia) (Di domenica 5 dicembre 2021) Alba Parietti e Alvise Rigo, due nomi che negli ultimi giorni hanno fatto il giro delle notizie insieme. I due sono stati beccati a cena insieme, e da quel momento le teorie su una loro presunta storia d’amore sono cresciute sempre di più fino a quando la stessa Alba Parietti non ha deciso di dire la sua in merito alla situazione. Diretta e schietta come sempre, il suo post su Instagram ha fatto sorridere tutti per l’ironia che la contraddistingue. Il messaggio di Alba Parietti su Instagram “Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa Alda Bosetti che non se ne perde una e mi scrive -bel colpo-. Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe di trent’anni ( soli ) più giovane di me”, ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021), due nomi che negli ultimi giorni hanno fatto il giro delle notizie insieme. I due sono stati beccati a cena insieme, e da quel momento le teorie su una loro presunta storia d’amore sono cresciute sempre di più fino a quando la stessanon ha deciso di dire la sua in merito alla situazione. Diretta e schietta come sempre, il suo post su Instagram ha fatto sorridere tutti per l’che la contraddistingue. Il messaggio disu Instagram “Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa Alda Bosetti che non se ne perde una e mi scrive -bel colpo-. Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe di trent’anni ( soli ) più giovane di me”, ...

Advertising

__moonrise : RT @yleniaindenial1: Ana Mena per la serata delle cover ci porterà sicuro il cast de #LCDP sul palco dell'Ariston per cantare con lei 'Bell… - DonnaGlamour : Alvise Rigo ed Alba Parietti: scopriamo se la cena fu galeotta - yleniaindenial1 : Ana Mena per la serata delle cover ci porterà sicuro il cast de #LCDP sul palco dell'Ariston per cantare con lei 'B… - Manuel_Milanese : @Capezzone @zerocalcare Eh beh giusto, l'altri stanno nella lagna esistenziale perchè hanno visto na serie tv e for… - mraverage_it : RT @ProssimiC: Appello ad Amadeus: so che stasera annuncerai i nomi dei Big al Tg1, ma a me interessa solo sapere se stavolta potremo goder… -