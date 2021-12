Al via il Natale della regina Elisabetta: alberi giganteschi e decorazioni di lusso (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo un anno difficile la regina Elisabetta è risoluta a vivere il proprio Natale in famiglia e nel migliore dei modi. La pandemia, le questioni irrisolte con Harry e Meghan, lo scandalo del figlio Andrea e la morte dell’amato Filippo, infatti, non hanno fermato il desiderio della Sovrana. E suoi social ha condiviso l’arrivo delle decorazioni natalizie nel Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo, residenza ufficiale della regina in Scozia. Si tratta di un bellissimo albero di Natale di altezza enorme e di preziose decorazioni con pezzi d’argento storici situati nelle sale. Fervono i preparativi del Natale della regina Elisabetta Nonostante i problemi di salute, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo un anno difficile laè risoluta a vivere il proprioin famiglia e nel migliore dei modi. La pandemia, le questioni irrisolte con Harry e Meghan, lo scandalo del figlio Andrea e la morte dell’amato Filippo, infatti, non hanno fermato il desiderioSovrana. E suoi social ha condiviso l’arrivo dellenatalizie nel Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo, residenza ufficialein Scozia. Si tratta di un bellissimo albero didi altezza enorme e di preziosecon pezzi d’argento storici situati nelle sale. Fervono i preparativi delNonostante i problemi di salute, ...

Advertising

ansaeuropa : 'Le festività non dovranno più essere riferite a connotazioni religiose, come il Natale, ma citate in maniera gener… - Rinaldi_euro : Indietro tutta! La Commissaria UE Helena Dalli ritira tutto in 24h sulle nuove linee comunicazioni UE che prevedeva… - RaiRadio2 : Altra manciata di cartoline che andranno dritte dritte sul Lunalbero di Natale ?? Continuate a scrivere a 'I Lunatic… - OOcropoid : RT @MediasetTgcom24: Foto di famiglia con il mitra per gli auguri di Natale via Twitter: è bufera in Usa su un deputato del Kentucky #usa… - Assuntacarmenc : RT @enpamilano: Save the date: 11, 12 e 18 dicembre 2021, dalle 10 alle 18, vi aspettiamo in via Gassendi 11 a Milano per il consueto Merca… -