Al Bano si prepara al grande ritorno | tutte le tappe di un tour tutto da seguire

(Di domenica 5 dicembre 2021) L’inarrestabile vocalist pugliese, Al, è in tiro per la sua prossimascommessa:è pronto per l’ennesimo traguardo prefisso. Un vero re della giungla Al. Il mitico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

... padre Carlo Serri, il sindaco della città, Emiliano Fabi, e il cantautore Al. Conduce il ... 'Se vuoi che celebriamo a Greccio l'imminente festa del Signore, precedimi equanto ti dico: ...In questo angolo di fiaba, in cui si rifugia nel ricordo della sua giovinezza contadina, Alda quianche un grande olio extra vergine di oliva e una ottima grappa. In giro per l'Italia ...Si terrà il 4 dicembre alle 16.00, nel Santuario di Greccio, l’ultimo incontro per i 100 anni della rivista San Francesco. Un dialogo sul tema “rinascita” al quale parteciperanno il Vescovo di Rieti, ...Sabato 4 dicembre, alle 16, in occasione del centenario della rivista San Francesco, un evento al quale partecipano il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, il Guardiano del Santuario del Prim ...