[Aggiornato] Fortnite Capitolo 3: Mappa, Skin, Pass Battaglia e Gameplay (Di domenica 5 dicembre 2021) In anticipo di qualche giorno, quest’oggi è trapelato in rete un Trailer che mostra buona parte dei contenuti della Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite. Il Capitolo 3 di Fortnite in Anteprima I leak che circolavano in rete da tempo trovano conferma, nel Trailer è possibile vedere la nuova meccanica della scivolata in azione, l’oscillazione, il rampino, la caduta degli alberi se abbattuti, armi e veicoli inediti, luoghi da esplorare di ogni genere e Skin nel Pass Battaglia come Fondazione e Spider-Man oltre quelle tratte dal sondaggio di Epic Games. Non è tutto, è presente anche il clima dinamico con tornadi e tempeste, nuovi modi per spostarsi in Mappa e molto altro ancora. Il testo tradotto in italiano di quanto detto nel Trailer recita ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 5 dicembre 2021) In anticipo di qualche giorno, quest’oggi è trapelato in rete un Trailer che mostra buona parte dei contenuti della Stagione 1 del3 di. Il3 diin Anteprima I leak che circolavano in rete da tempo trovano conferma, nel Trailer è possibile vedere la nuova meccanica della scivolata in azione, l’oscillazione, il rampino, la caduta degli alberi se abbattuti, armi e veicoli inediti, luoghi da esplorare di ogni genere enelcome Fondazione e Spider-Man oltre quelle tratte dal sondaggio di Epic Games. Non è tutto, è presente anche il clima dinamico con tornadi e tempeste, nuovi modi per spostarsi ine molto altro ancora. Il testo tradotto in italiano di quanto detto nel Trailer recita ...

Advertising

MarySpes : RT @ZombieBuster5: solo x veri intenditori di teorie del complotto. Su #Fortnite , videogame noto in tutto il globo ambientato su un’isola… - ZombieBuster5 : solo x veri intenditori di teorie del complotto. Su #Fortnite , videogame noto in tutto il globo ambientato su un’… - salvoFlexDojo : RT @Fortnite_leakk: #fortnite #FortniteSeason9 #spoiler Il meteo in gioco verrà aggiornato! @fortnite_leakk - FortniteLeakIta : ?? #ItemShop?? ?? Negozio Oggetti aggiornato! ?? @Fortnite_Italia_Leaks ?? @fortniteitalyps4 - daniel_fonzy : RT @Fortnite_leakk: #fortnite #FortniteSeason9 #spoiler Il meteo in gioco verrà aggiornato! @fortnite_leakk -