Afghanistan, Usa: talebani colpevoli esecuzioni ex agenti (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno accusato ieri sera il regime talebano di "esecuzioni sommarie" di ex membri delle forze di sicurezza afghane, rivelate da organizzazioni per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno accusato ieri sera il regime talebano di "sommarie" di ex membri delle forze di sicurezza afghane, rivelate da organizzazioni per i ...

Mosca prepara il blitz in Ucraina L'incubo di Putin: Kiev nella Nato La debolezza di Biden porterebbe solo a sanzioni. E sul gas il Cremlino potrebbe chiudere i rubinetti all'Europa ...

