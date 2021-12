Addio Toni Santagata | la musica piange un maestro dell’avanguardia

(Di domenica 5 dicembre 2021) Si è spento improvvisamente, a 85 anni,, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni ‘70 e ‘80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni dell’epoca da A come agricoltura a Canzonissima; famoso anche all’estero con numerosissime tournee’. All’anagrafe, però, si chiamava Ano Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. La triste notizia è stata data dalla moglie Giovanna, con la quale aveva festeggiato da poco 50 anni di matrimonio.è stato amato dal pubblico per aver portato il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore, o Lu maritiello; andando anche oltre la morale retrograda e bigotta dell’epoca, diventando un rivoluzionario nel suo genere. ...

È venuto a mancare Toni Santagata, protagonista della musica degli anni Settanta e uno dei promotori del cabaret italiano. Il cantautore, 86 anni, sarebbe stato ricoverato da diversi giorni.