Addio a Toni Santagata | il cantane pugliese di Quant’è bello lu primm’ammore

Leggi su diredonna

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il mondo della musica è in lutto. Si è spento improvvisamente all’età di 85 anni, cantante di origini pugliesi conosciuto al grande pubblico per il celebre branolu. Conduttore, cantautore e anche cabarettista aveva partecipato più volte a Sanremo ed è stato popolarissimo negli Anni ’70 e ’80, in tante trasmissioni dell’epoca da A come agricoltura a Canzonissima, che vinse nel ‘74 e nel ‘75. Tante anche le tournée anche all’estero. Vi raccomandiamo...a Virgil Abloh: i tweet delle star per ricordare il grande stilista Ano Morese, questo il suo nome all’anagrafe, era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935 e aveva fondato il suo primo gruppo ...