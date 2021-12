Addio a Demetrio Volcic | storico corrispondente Rai da Mosca

(Di domenica 5 dicembre 2021) È morto a Gorizia l'exdella Rai a(e anche a Praga, Vienna e Bonn). Già direttore del Tg1, aveva compiuto 90 anni lo scorso novembre, secondo quanto riportano i media locali. Dopo la pluridecennale attività da giornalista, tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000 era stato anche senatore della Repubblica, con l'allora Pds, e parlamentare europeo con i Democratici di sinistra.caption id="attachment 314147" align="alignright" width="150"/caption"Conscompare un grande giornalista gentiluomo. Sono orgoglioso di aver fatto alla fine degli anni Sessanta le ricerche in nastroteca per sonorizzare i suoi servizi con i rumori dei cingoli dei carri sovietici ...

