Addio a Demetrio Volcic | lo storico corrispondente Rai che ha raccontato il mondo comunista

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) È morto oggi a GoriziaRai da Mosca, oltre che da Praga, Vienna, Bonn. Nato a Lubiana da padre triestino e madre goriziana, la famiglia si era trasferita in Slovenia durante il fascismo, per poi rientrare in Italia alcuni anni più tardi.aveva compiuto 90 anni il 22 novembre scorso. Per un quarto di secolohaagli italiani ildietro il Muro di Berlino e la Cortina di Ferro comeda Praga, Vienna, Bonn e soprattutto da Mosca, prima dal telegiornale in bianco e nero del Canale Nazionale della Rai e poi per il Tg1, di cui è stato anche direttore. Il giornalista voltodella Rai ...