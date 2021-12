Adani sicuro: "Milano comanda su Napoli, vi spiego i motivi" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la trasmissione ‘90° Minuto’, in onda su Rai 2, l’opinionista Lele Adani ha analizzato il momento che stanno vivendo Inter e Milan, confrontandole con il Napoli. Entrambe hanno infatti superato gli azzurri in classifica questo weekend. Di seguito le sue parole: “Milano comanda, avevamo finito lo scorso campionato con l’Inter avanti e dietro il Milan. Quest’anno si sta ripetendo con le milanesi avanti, che hanno superato entrambe il Napoli e meritatamente sono al comando". Lele Adani Adani: "Milan e Inter meritatamente in vetta" "Il Milan aveva avuto quella settimana in cui aveva preso sette gol, l’Inter invece sta viaggiando forte, gioca un bel calcio, sei vittorie nelle ultime sette partite in Serie A e tre vittorie di fila in Champions. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la trasmissione ‘90° Minuto’, in onda su Rai 2, l’opinionista Leleha analizzato il momento che stanno vivendo Inter e Milan, confrontandole con il. Entrambe hanno infatti superato gli azzurri in classifica questo weekend. Di seguito le sue parole: “, avevamo finito lo scorso campionato con l’Inter avanti e dietro il Milan. Quest’anno si sta ripetendo con le milanesi avanti, che hanno superato entrambe ile meritatamente sono al comando". Lele: "Milan e Inter meritatamente in vetta" "Il Milan aveva avuto quella settimana in cui aveva preso sette gol, l’Inter invece sta viaggiando forte, gioca un bel calcio, sei vittorie nelle ultime sette partite in Serie A e tre vittorie di fila in Champions. ...

Ultime Notizie dalla rete : Adani sicuro Roma - Inter, Adani: 'Shomurodov arma tattica di Mou. E occhio a Barella' In vista della sfida tra Roma e Inter , Lele Adani , ex difensore ed opinionista Tv, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Lele, non possiamo che ...all'Inter l'ha toccato profondamente di sicuro". La ...

Italia, che psicodramma! Andremo al Mondiale? Ha ragione Lele Adani quando lo afferma alla Rai. Il concetto, se non ho mal interpretato le sue ... La condizione psicologica non aiuta di sicuro e non è d'appoggio nemmeno ai club italici che, negli ...

Adani sicuro: "Milano comanda su Napoli, vi spiego i motivi" SpazioNapoli Adani: "La Roma dovrà colpire con Shomurodov" La sua Roma, però, non può permettersi di lasciare il passo. Credo che alla Roma serva per prima cosa stabilità all’interno del progetto e tra risultati altalenanti e assenze, la ricerca si fa più com ...

Adani: “Inter, segnali positivi. Mou? Legame intenso per due motivi. E occhio a…” Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato così di Roma-Inter, match di cartello del sabato di Serie A ...

