(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lele, opinionista di 90°Minuto, ha parlato del momento delle milanesi neldi Serie A. Ecco le sue parole: così il momento vissuto dalle milanesi: “, avevamo finito lo scorsocon l’Inter avanti e dietro il Milan e quest’anno si sta ripetendo con le milanesi avanti, che hanno superato entrambe il Napoli esono al comando. Il Milan aveva avuto quella settimana in cui aveva preso sette gol, l’Inter invece sta viaggiando forte, gioca un bel calcio, sei vittorie nelle ultime sette partite in Serie A e tre vittorie di fila in Champions.è una città che torna con merito ai vertici del calcio, facendo un bel calcio, mettendo in campo idee e coraggio e divertendo anche”. SportFace.

Advertising

frasigno66 : RT @sportface2016: #Adani: “#Milano comanda meritatamente il campionato italiano” - sportface2016 : #Adani: “#Milano comanda meritatamente il campionato italiano” - tuttonapoli : Adani: 'Inter e Milan hanno superato il Napoli. Milano comanda meritatamente' - fdrpzebra16 : @aurjailera @juventusfc L'orario non ci fa paura Io faccio servizio navetta da Milano no problem Sulla terza purtr… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani Milano

TUTTO mercato WEB

... Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Danieleore 22:40 - RAIDUE HD: Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta) dallo studio TV2 -In studio: Jacopo ...In vista della sfida tra Roma e Inter , Lele, ex difensore ed opinionista Tv, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Lele, non possiamo che ... È stato asolo due anni e forse proprio per ..."Milano è una città che torna con merito ai vertici del calcio italiano, facendo un bel calcio, mettendo in campo idee e coraggio e divertendo anche”.Lele Adani ha parlato di come Inter e Milan stiano facendo un grande campionato. L'opinionista elogia il grande gioco della squadra di Inzaghi ...