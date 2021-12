Abrignani: "Non è detto quarta dose necessaria". Vaia: "Richiamo annuale come per l'antinfluenzale" (Di domenica 5 dicembre 2021) “Intanto pensiamo a fare la terza, poi si vedrà. Al momento non lo sappiamo. Non c’è nessuna evidenza che possa essere necessaria una quarta”. Ne è convinto Sergio Abrignani che, in un’intervista su Corriere della Sera, spiega il suo punto di vista in merito alla “concreta possibilità”, come aveva annunciato Locatelli, di un quarto Richiamo contro Covid. “Non è la regola nella storia dei vaccini. La maggior parte delle vaccinazioni contro malattie infettive prevenibili prevedono due dosi a distanza ravvicinata e una terza distanziata, dopo 6-12 mesi. Proprio come sta succedendo per il Covid 19. Le prime due servono a indurre una forte risposta immunitaria che agisce subito, il Richiamo serve a rinforzare la memoria immunitaria e a renderla duratura. Dobbiamo ricorrere ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) “Intanto pensiamo a fare la terza, poi si vedrà. Al momento non lo sappiamo. Non c’è nessuna evidenza che possa essereuna”. Ne è convinto Sergioche, in un’intervista su Corriere della Sera, spiega il suo punto di vista in merito alla “concreta possibilità”,aveva annunciato Locatelli, di un quartocontro Covid. “Non è la regola nella storia dei vaccini. La maggior parte delle vaccinazioni contro malattie infettive prevenibili prevedono due dosi a distanza ravvicinata e una terza distanziata, dopo 6-12 mesi. Propriosta succedendo per il Covid 19. Le prime due servono a indurre una forte risposta immunitaria che agisce subito, ilserve a rinforzare la memoria immunitaria e a renderla duratura. Dobbiamo ricorrere ...

