A lezione di… Italiano: la Fiorentina sbanca Bologna e vola in classifica (Di domenica 5 dicembre 2021) Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina, la classifica per il club viola è sempre più interessante. Colpo grosso per la squadra di Italiano sul campo del Bologna, la compagine di Sinisa Mihajlovic si ferma dopo due vittorie consecutive. La partita si sblocca dopo 33 minuti con un gol di Maleh. La reazione del Bologna è immediata, è Barrow a ristabilire la parità. La Fiorentina scappa ancora con la punizione di Biraghi ed il calcio di rigore trasformato da Vlahovic. All'83' Hickey riapre i gol, ma la compagine di Mihajlovic non ha la forza di pareggiare. Finisce 2-3. La Fiorentina sale a 27 punti, il Bologna fermo a 24.

