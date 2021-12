1500 nuovi posti di lavoro al CAR di Guidonia: firmato il protocollo d’intesa per l’attuazione del ‘Piano Strategico’ (Di domenica 5 dicembre 2021) 1500 nuovi posti di lavoro. E altri 60 ettari per “costruire” quello che sarà il nuovo Car, il centro Agroalimentare Regionale, a Guidonia, che passerà dagli attuali 23 ai futuri 85 ettari. Tutto questo si evince dal protocollo d’intesa firmato il 3 dicembre in Regione tra il presidente della Regione Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Michel Barbet sindaco di Guidonia nell’ambito dell’attuazione del «Piano strategico» del Car. 1500 posti di lavoro al Centro Agroalimentare di Guidonia Inizialmente per la trasformazione del Car bastavano 6 ettari di terreno senza qualità, di brulla vegetazione o di alberi privi di fogliame, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021)di. E altri 60 ettari per “costruire” quello che sarà il nuovo Car, il centro Agroalimentare Regionale, a, che passerà dagli attuali 23 ai futuri 85 ettari. Tutto questo si evince dalil 3 dicembre in Regione tra il presidente della Regione Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Michel Barbet sindaco dinell’ambito deldel «Piano strategico» del Car.dial Centro Agroalimentare diInizialmente per la trasformazione del Car bastavano 6 ettari di terreno senza qualità, di brulla vegetazione o di alberi privi di fogliame, ma ...

Advertising

CorriereCitta : 1500 nuovi posti di lavoro al CAR di Guidonia: firmato il protocollo d’intesa per l’attuazione del ‘Piano Strategic… - concettatorlett : RT @RandagiBaffi: La scorsa settimana abbiamo versato €.1500 e in questi giorni altri €. 800. Con i nuovi conti siamo sotto di circa €. 270… - Lorena65145956 : RT @Sas_888_: @orizzontescuola Chiediamo #graduatoriaDiMerito per i 1500 #idoneiSTEM che hanno SUPERATO il concorso #STEM solo tre mesi fa!… - Nutizieri : Bollettino Covid Bologna e Emilia-Romagna: oltre 1.500 nuovi casi - simcopter : RT @corrierebologna: Covid, oltre 1.500 nuovi casi a Bologna e in Emilia-Romagna -