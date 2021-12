Zangrillo: "Ora curo il Genoa, in politica mai. Fare terrorismo sul Covid è fashion" (Di sabato 4 dicembre 2021) Medico, docente e da poco presidente di una società di calcio. "La vita è uno straordinario luna park". L'amicizia con Berlusconi e la lotta al virus: "Basta panico, stiamo creando una generazione di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Medico, docente e da poco presidente di una società di calcio. "La vita è uno straordinario luna park". L'amicizia con Berlusconi e la lotta al virus: "Basta panico, stiamo creando una generazione di ...

Advertising

DrPikkolo : @lucacozzuto Dopo Gismondo, ora manca solo Zangrillo per completare il trio sciagura e ricominciare la tiritera. M… - halisa11 : #Burioni con le sue sburionate, persevera con una sleale concorrenza a #Zangrillo che per ora tace Burioni, sei tu… - Magamag76377872 : RT @intuslegens: Le parole di un vero medico, Dott. #Zangrillo. «Da un punto di vista clinico, il #virus non esiste più». Capito, finti pro… - herrsmithsonian : @FranKCanale67 @madforfree Basta vedere i partiti. Burioni che parla alla Leopolda, Lopalco ex candidato PD, Galli… - Maxwell51410 : @OGiannino Per forza, presidenti milionari tutti uguali comprano giocatori stranieri nei paesi più sperduti pagando… -