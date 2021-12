WWE: Lesnar torna e inganna Sami Zayn, serata da dimenticare per il canadese (Di sabato 4 dicembre 2021) La scorsa settimana Sami Zayn si è aggiudicato con furbizia una battle royal e ha così ottenuto la possibilità di sfidare Roman Reigns per il titolo Universale, una gioia ben presto rovinata dalla notizia del ritorno di Brock Lesnar dalla sospensione. Lesnar è effettivamente tornato e ha quasi monopolizzato ogni attenzione, finendo per ingannare Zayn e portandolo a sfidare Roman Reigns stanotte e non a Day 1 come era stato previsto. “Tranquillo, sarò al tuo angolo” La puntata di SmackDown è stata aperta dal ritorno di The Beast, presto interrotto da Zayn che agli occhi di Lesnar era inizialmente uno sconosciuto. L’ex El Generico si è presentato come il leader dello spogliatoio e futuro primo sfidante di Reigns, a quel punto ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 dicembre 2021) La scorsa settimanasi è aggiudicato con furbizia una battle royal e ha così ottenuto la possibilità di sfidare Roman Reigns per il titolo Universale, una gioia ben presto rovinata dalla notizia del ritorno di Brockdalla sospensione.è effettivamenteto e ha quasi monopolizzato ogni attenzione, finendo perree portandolo a sfidare Roman Reigns stanotte e non a Day 1 come era stato previsto. “Tranquillo, sarò al tuo angolo” La puntata di SmackDown è stata aperta dal ritorno di The Beast, presto interrotto dache agli occhi diera inizialmente uno sconosciuto. L’ex El Generico si è presentato come il leader dello spogliatoio e futuro primo sfidante di Reigns, a quel punto ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Lesnar torna e inganna Sami Zayn, serata da dimenticare per il canadese - - MundoDoRasslin : Ahahahahah este segmento entre Brock Lesnar e Sami Zayn XDDD #WWE #SmackDown - TSOWrestling : Brock Lesnar far il suo ritorno a #SmackDown! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Ecco cosa aveva in mente la #WWE per Brock Lesnar #TSOS // #TSOW - SpazioWrestling : WWE: Rivelati i piani originali per il ritorno di Brock Lesnar #BrockLesnar #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Lesnar WWE: annunciati i grandi ritorni di Edge e Brock Lesnar Sempre a Raw sono in programma due grandi match : Finn Balor si scontrerà con Seth Rollins, mentre l'attuale WWE Champion Big E se la vedrà con Kevin Owens. La sospensione di Brock Lesnar è terminata ...

SURVIVOR SERIES 2021/ Wrestling WWE, streaming video tv: RAW contro Smackdown! CROWN JEWEL 2021/ Wrestling WWE, info streaming video tv: Brock Lesnar contro Reigns! WWE SURVIVOR SERIES 2021: INFO STREAMING VIDEO E TV L'evento pay - per - view Survivor Series 2021 andrà in onda ...

WWE: annunciati i grandi ritorni di Edge e Brock Lesnar Tom's Hardware WWE: Svelato lo sfidante di Brock Lesnar a Smackdown *SPOILER* Brock ha aperto la puntata dando vita ad un segmento esilarante con Sami Zayn. I due hanno regalato spettacolo al microfono, ma alla fine Brock ha praticamente obbligato Sami ad a ...

Nuovo match per l'Universal Championship aggiunto dalla WWE a Day One - SPOILER Home; WWE News; wrestling; Ormai tutti gli avversari che la WWE aveva scagliato contro il suo Universal Champion di Friday Night Smackdown, Roman Reigns, sono stati abbattuti come ...

Sempre a Raw sono in programma due grandi match : Finn Balor si scontrerà con Seth Rollins, mentre l'attualeChampion Big E se la vedrà con Kevin Owens. La sospensione di Brockè terminata ...CROWN JEWEL 2021/ Wrestling, info streaming video tv: Brockcontro Reigns!SURVIVOR SERIES 2021: INFO STREAMING VIDEO E TV L'evento pay - per - view Survivor Series 2021 andrà in onda ...Brock ha aperto la puntata dando vita ad un segmento esilarante con Sami Zayn. I due hanno regalato spettacolo al microfono, ma alla fine Brock ha praticamente obbligato Sami ad a ...Home; WWE News; wrestling; Ormai tutti gli avversari che la WWE aveva scagliato contro il suo Universal Champion di Friday Night Smackdown, Roman Reigns, sono stati abbattuti come ...