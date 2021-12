WWE | Finisce un’era | dal 2022 non verranno più venduti DVD video

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 4 dicembre 2021) Molti fan della WWE hanno collezionato DVD per anni e alcuni hanno accumulato una bella collezione. Quei DVD potrebbero diventare presto oggetti da collezione in grande stile, perché la federazione non farà più parte del mercato dell’home. Wrestling DVD Network, ha dato la triste notizia che la compagnia non venderà più dischi a partire dal. Questo annuncio, sta a significare che tristemente il 2021 sarà l’ultimo anno per la WWE Homenel mercato domestico, che include anche il Canada, dato che le uscite erano strettamente allineate con quelle degli Stati Uniti. I DVD della federazione, potrebbero essere ancora sugli scaffali finché Walmart e altri rivenditori saranno autorizzati a venderli. La compagnia di Vince McMahon non produrrà nessun nuovo DVD da aggiungere alla collezione, abbandonando un business nel ...