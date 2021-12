Wolverhampton-Liverpool | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sfida dal sapore europeo per il, che cerca punti preziosi per agganciare le posizioni nobili della classifica ma di fronte troverà unin piena lotta per il titolo (di seguito le). Gli arancioneri sono ottavi in classifica con 21 punti dopo 14 giornate, ad appena tre lunghezze dalla zona Champions League: l’obiettivo è tornare in Europa dopo una scorsa stagione conclusa a metà classifica. I Wolves segnano poco ma in difesa sono molto solidi: infatti hanno il secondo peggior attacco del campionato con 12 reti (ne ha segnate meno solo il Norwich, 8). Di contro, hanno subito solo 12 gol alla pari dei Reds e dietro soltanto a Chelsea e Manchester City che, non casualmente, sono le prime due della classe. La squadra allenata dal portoghese Bruno Lage è reduce da un buon momento: ...