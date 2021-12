WindTre e Uici insieme per garantire l’accessibilità alle persone con necessità speciali (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, insieme alla Uici, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – APS, si impegna a garantire l’accessibilità delle informazioni e dei servizi digitali offerti al pubblico. La collaborazione, già in corso da alcuni mesi e sottolineata oggi in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, coinvolge esperti dell’Uici e di WindTre, coordinati dal Disability Manager WindTre, Paolo Berro, uniti nell’individuare, nei servizi e prodotti digitali accessibili offerti al pubblico, una grande opportunità di integrazione e partecipazione alla vita pubblica. L’iniziativa rientra nell’ambito del nuovo piano di sostenibilità definito da WindTre che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg,alla, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – APS, si impegna adelle informazioni e dei servizi digitali offerti al pubblico. La collaborazione, già in corso da alcuni mesi e sottolineata oggi in occasione della Giornata Internazionale dellecon Disabilità, coinvolge esperti dell’e di, coordinati dal Disability Manager, Paolo Berro, uniti nell’individuare, nei servizi e prodotti digitali accessibili offerti al pubblico, una grande opportunità di integrazione e partecipazione alla vita pubblica. L’iniziativa rientra nell’ambito del nuovo piano di sostenibilità definito dache ...

