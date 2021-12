Windtre alla XXV edizione dell’artigiano in fiera di Rho (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 3 dicembre 2021 – Windtre partecipa, anche quest’anno, ad “Artigiano in fiera”, noto appuntamento fieristico nazionale, giunto alla sua XXV edizione. La manifestazione, in programma dal 4 al 12 dicembre alla “fiera Milano” di Rho, è un ‘villaggio globale’, dedicato all’artigianato di tutto il mondo, dove si potranno scoprire e acquistare prodotti originali e di alta qualità provenienti da oltre 100 Paesi. Windtre accoglierà nuovamente dal vivo i visitatori presso i propri stand, all’interno dei Padiglioni 7 (Europa) e 1 (Italia), con 2 spazi commerciali espositivi, realizzati in esclusiva per la manifestazione, dove il personale dedicato illustrerà le ultime novità natalizie e non solo: prosegue, infatti, la possibilità di provare la ‘Rete Top Quality’ ... Leggi su pantareinews (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 3 dicembre 2021 –partecipa, anche quest’anno, ad “Artigiano in”, noto appuntamento fieristico nazionale, giuntosua XXV. La manifestazione, in programma dal 4 al 12 dicembreMilano” di Rho, è un ‘villaggio globale’, dedicato all’artigianato di tutto il mondo, dove si potranno scoprire e acquistare prodotti originali e di alta qualità provenienti da oltre 100 Paesi.accoglierà nuovamente dal vivo i visitatori presso i propri stand, all’interno dei Padiglioni 7 (Europa) e 1 (Italia), con 2 spazi commerciali espositivi, realizzati in esclusiva per la manifestazione, dove il personale dedicato illustrerà le ultime novità natalizie e non solo: prosegue, infatti, la possibilità di provare la ‘Rete Top Quality’ ...

