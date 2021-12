William e l’amicizia speciale con Britney Spears prima di Kate

Leggi su dilei

(Di sabato 4 dicembre 2021)è stata per tanti anni la reginetta del pop, ma che dire al pensiero che sarebbe potuta diventare una vera e propria Principessa? Ebbene, emerge ora una frequentazione con il Principe, quando entrambi erano ancora giovanissimi e lui non aveva nemmeno conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie,Middleton., il legame A parlare di questa amiciziaè il biografo Christopher Andersen, autore del libro Brothers and Wives: inside the private lives of, Harry e Meghan, uscito lo scorso 30 novembre 2021. Secondo lo scrittore, il primogenito di Lady Diana avrebbe conosciutodi ...