Wanda Nara | Icardi e la foto ' ritoccata' | un dettaglio svela il trucco

Advertising

aleiz_rosales : @porquetendencia @noticiasrevista Falta la china suarez,wanda nara y mauro icardi... ?? - tomyy27 : @porquetendencia @noticiasrevista duki, jey mammon, emilia mernes, messi, lgante, de paul, facu conte, maria becerra, wanda nara, cfk - enzoprimerano27 : @Mariacarp_ E poi salva un cesso di persona come Maria daje su la volpe peggio di Pupo e Wanda Nara - bebenofe : @xxxloolaaxx prevedibile, ma guarda le storie ??(a prima vista mi sembrava Wanda Nara) - garibaldino84 : @MichaelSanderm1 Io con Wanda nara ce farei de tutto tranne che parla '???????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Le foto del riappacificamento trae Mauro Icardi hanno commosso i social. Dopo il Wandagate i due sembrano aver ritrovato la serenità perduta e non perdono occasione per sbandierarlo anche sul web, dove lo scandalo aveva ...L'assenza di Mauro Icardi ealla festa per il settimo Pallone d'Oro conquistato da Lionel Messi non è passata inosservata. La coppia è stata la grande assente del galà organizzato a Parigi dal calciatore argentino e ...Le foto del riappacificamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi hanno commosso i social. Dopo il Wandagate i due sembrano aver ritrovato la serenità perduta e non perdono occasione per sbandierarlo anche ...Parigi, dicembre o: il “Wandagate” non è ancora finito. Anzi, i colpi di scena in questa vicenda si susseguono con un ritmo più incalzante che ...