Volley, serie A1 femminile, 10° giornata. Chieri soffre ma sbanca Bergamo: 1-3 e terzo posto in classifica (Di sabato 4 dicembre 2021) Un successo che vale il terzo posto provvisorio quello che la Reale Mutua Fenera Chieri ottiene sul campo di un Bergamo generoso ma poco concreto nei momenti decisivi del match. Le piemontesi si impongono 3-1 e fanno un salto in alto in classifica passando in un colpo solo dal settimo al terzo posto in attesa delle sfide di domani. Le lombarde, invece, si ritrovano con un pugno di mosche in mano dopo aver assaporato il gusto della vittoria nel terzo set quando si sono viste annullare dalle rivali ben 5 set point. Villani migliore in campo e decisiva per il successo della squadra ospite, dove la top scorer però è stata Cazaute. Parte fortissimo la squadra di casa che entra in campo con la giusta determinazione e distanzia da subito le rivali che ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Un successo che vale ilprovvisorio quello che la Reale Mutua Feneraottiene sul campo di ungeneroso ma poco concreto nei momenti decisivi del match. Le piemontesi si impongono 3-1 e fanno un salto in alto inpassando in un colpo solo dal settimo alin attesa delle sfide di domani. Le lombarde, invece, si ritrovano con un pugno di mosche in mano dopo aver assaporato il gusto della vittoria nelset quando si sono viste annullare dalle rivali ben 5 set point. Villani migliore in campo e decisiva per il successo della squadra ospite, dove la top scorer però è stata Cazaute. Parte fortissimo la squadra di casa che entra in campo con la giusta determinazione e distanzia da subito le rivali che ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley serie Sono ripartiti i campionati territoriali della Fipav Rovigo ... il drop out di atleti che hanno costretto le società con doppia serie a sacrificare la 'minore' ... Prima divisione femminile: Gs Fruvit, Polisportiva San Pio X, Sicell - Gs Volpe, Team Volley Academy, ...

B2/F LIVE: Cuneo - L'Alba Volley termina 0 - 3. RIVIVI LA DIRETTA Ottava giornata di campionato per la Serie B2 Femmiile di Volley: la Cuneo Granda Volley ospita l'Alba Volley all'Ex Media 4. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET SESTETTO CUNEO Mangano al palleggio, opposto Fabbrini; in mezzo Basso e Ulligini, ...

Volley Serie D, Riotorto ospita Ospedalieri Pisa Qui News Valdicornia DIRETTA/ Bergamo Chieri (risultato 1-0) streaming video Rai: primo set combattuto Diretta Bergamo Chieri: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di volley femminile, per la 10^ giornata della Serie A1, oggi.

Cuneo Volley, disponibile il merchandising Ci sarà tempo fino al 20 dicembre per prenotare la divisa ufficiale della serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ...

