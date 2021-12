Volley, Novara-Vallefoglia in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, anticipo della decima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Le azzurre di coach Lavarini, reduce dal bel successo al tie-break sul campo di Busto Arsizio, vuole altri punti per rimanere in scia alla capolista Conegliano. Non sarà però scontato contro la neopromossa formazione umbra, che arriva dalla vittoria interna contro Perugia e cresce di partita in partita. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 4 dicembre al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per Igor Gorgonzola-Megabox Ondulati Del Savio, anticipo della decima giornata di andata del campionato diA1di. Le azzurre di coach Lavarini, reduce dal bel successo al tie-break sul campo di Busto Arsizio, vuole altri punti per rimanere in scia alla capolista Conegliano. Non sarà però scontato contro la neopromossa formazione umbra, che arriva dalla vittoria interna contro Perugia e cresce di partita in partita. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 4 dicembre al Pala Igor Gorgonzola di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ...

