(Di sabato 4 dicembre 2021)Special 100 Digital Edition è un nuovo piano telefonico pensato dall'operatore per gli utenti che non hanno compiuto 18 anni L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Vodafone offre agli Under 18 chiamate, SMS e 100 Giga a 9,99 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone offre

... il nostro Paeseun buon livello di servizio e possibilità di scelta. Dalle più recenti ... con un valore di 273,7 Mbps, ben superiore ai risultati di(147,5 Mbps), WindTre (103,5 Mbps) e ...Fra gli operatori,si conferma secondo per quota di mercato, primo tra quelli OLO (Other Licensed Operators). La multinazionale di telefonia in Italiail suo servizio a più del 20% ...Vodafone sta continuando a pensare alla sua campagna di Natale ma nel frattempo l'obiettivo è recuperare un buon numero di utenti scappati via ...Il noto operatore telefonico Vodafone tenta sempre di sorprendere gli utenti proponendo una vasta gamma di offerte a basso costo.