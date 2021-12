Vodafone lancia la nuova campagna di Natale che mette al centro ancora una volta l’interazione tra tecnologia e persone (Di domenica 5 dicembre 2021) MILANO – I volti di persone connesse da diverse città del mondo negli schermi di tanti smartphone a comporre un gigantesco albero di Natale. Cantanti e musicisti connessi in real time grazie alla rete Vodafone, che cantano insieme e in perfetto sincrono la canzone “Seasons of Love”, il celebre brano del musical Rent. Vodafone lancia la nuova campagna di Natale che mette al centro ancora una volta l’interazione tra la tecnologia e le persone, a testimonianza della profonda convinzione di Vodafone che l’unione fra tecnologia e società può costruire un futuro migliore, più inclusivo e sostenibile. Chi da ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) MILANO – I volti diconnesse da diverse città del mondo negli schermi di tanti smartphone a comporre un gigantesco albero di. Cantanti e musicisti connessi in real time grazie alla rete, che cantano insieme e in perfetto sincrono la canzone “Seasons of Love”, il celebre brano del musical Rent.ladichealunatra lae le, a testimonianza della profonda convinzione diche l’unione frae società può costruire un futuro migliore, più inclusivo e sostenibile. Chi da ...

Advertising

Lopinionista : Vodafone lancia la nuova campagna di Natale che mette al centro ancora una volta l’interazione tra tecnologia e per… - Mondo3 : #Vodafone lancia la nuova campagna di Natale che mette al centro ancora una volta l’interazione tra la tecnologia e… - notebookitalia : Vodafone lancia il nuovo Curve Pet, un GPS tracker intelligente che permette di seguire in tempo reale il proprio c… - zazoomblog : Vodafone lancia il Curve Pet tracker pack per seguire in tempo reale il proprio cane o gatto tramite app -… - Lopinionista : Vodafone lancia il nuovo Curve Pet tracker pack, per seguire in tempo reale il proprio cane o gatto tramite app… -