Virus in Campania | 1216 positivi e 3 morti | il bollettino

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano, oggi ilfa registrare 1.216 positivi su 32.948 tamponi esaminati , 111 in meno di ieri con 329 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il ...I visoni possono infettarsi con ildel Covid che al loro interno può andare incontro a ... per interventi in Abruzzo, Molise,, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Brambilla ...Dal 16 dicembre prossimo prenderà il via in Campania la campagna vaccinale anti Covid-19 per le fascia di età 5-11 anni. Lo annuncia il presidente della Regione Vincenzo De Luca. In ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.216 positivi su 32.948 ...