Violenza sulle donne, Liliana Segre: «Bene le nuove norme, ma perché sono state approvate solo ora?» (Di sabato 4 dicembre 2021) Liliana Segre si schiera a favore del pacchetto di nuove norme approvato ieri, 3 dicembre, in Consiglio dei ministri e che dà una stretta alla lotta contro la Violenza sulle donne. «sono favorevolissima al fatto che siano puniti in modo evidente e chiaro tutti quelli che approfittano della situazione di forza rispetto alla debolezza di alcune donne che non hanno il coraggio di denunciare il compagno, che si presenta come uomo innamorato e poi arriva a quei femminicidi di cui leggiamo ogni tre giorni», ha detto in un’intervista a SkyTg24. E ha poi aggiunto: «La donna deve avere una sua dignità e rispetto da parte di tutti, così come l’uomo. Abbiamo donne che sono in ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021)si schiera a favore del pacchetto diapprovato ieri, 3 dicembre, in Consiglio dei ministri e che dà una stretta alla lotta contro la. «favorevolissima al fatto che siano puniti in modo evidente e chiaro tutti quelli che approfittano della situazione di forza rispetto alla debolezza di alcuneche non hanno il cggio di denunciare il compagno, che si presenta come uomo innamto e poi arriva a quei femminicidi di cui leggiamo ogni tre giorni», ha detto in un’intervista a SkyTg24. E ha poi aggiunto: «La donna deve avere una sua dignità e rispetto da parte di tutti, così come l’uomo. Abbiamochein ...

ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - gennaromigliore : Fermo immediato di indiziati per lesioni e stalking, sostegno economico già in fase di indagine, braccialetto elet… - Ettore_Rosato : Bella immagine di @elenabonetti e ministre governo Draghi che presentano ddl contro violenza sulle donne. Dimostra… - babymarcov : RT @valeriovitali91: 'Deve finire la violenza sulle donne DEVONO AMMAZZARE solo i juventini ladri'. Direi che la scusa del FOLKLORE è orm… - Serenocome : RT @AzzurraBarbuto: Se volete combattere la violenza sulle donne mettendo la gonna, vuol dire che non avete capito un fico secco. Ormai tut… -