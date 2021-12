Violenza sulle donne, il palco (senza uomini) con le ministre del governo Draghi (Di sabato 4 dicembre 2021) La presenza in conferenza stampa testimonianza una volontà di impegno visibile e misurabile. Il premier in platea in prima fila come a benedire l’iniziativa senza volerla intralciare Leggi su corriere (Di sabato 4 dicembre 2021) La prein conferenza stampa testimonianza una volontà di impegno visibile e misurabile. Il premier in platea in prima fila come a benedire l’iniziativavolerla intralciare

Advertising

ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - gennaromigliore : Fermo immediato di indiziati per lesioni e stalking, sostegno economico già in fase di indagine, braccialetto elet… - Ettore_Rosato : Bella immagine di @elenabonetti e ministre governo Draghi che presentano ddl contro violenza sulle donne. Dimostra… - JustNature10 : RT @AlteaFerrari: La violenza sulle donne non ha confini e spesso ha le chiavi di casa STOP violence on women - GDS_it : A Siculiana una grande panchina rossa in ferro battuto, alta 2 metri e larga 3, omaggio a tutte le donne vittime… -