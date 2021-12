Violenza donne: a Siculiana panchina rossa gigante in piazza (Di sabato 4 dicembre 2021) E' stato inaugurato oggi a Siculiana (Agrigento), accanto al palazzo comunale, un monumento che riproduce una grande panchina rossa in ferro battuto, alta 2 metri e larga 3. L'iniziativa, voluta dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) E' stato inaugurato oggi a(Agrigento), accanto al palazzo comunale, un monumento che riproduce una grandein ferro battuto, alta 2 metri e larga 3. L'iniziativa, voluta dal ...

Advertising

ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - elenabonetti : Più tutele, anche in fase post denuncia, più protezione e sicurezza per le donne vittime di violenza e i loro figli… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - Rosabianca123 : RT @Mariettatidei: Arresto non più solo in flagranza di reato, braccialetto elettronico, vigilanza davanti casa. Bene ddl contro violenza s… - RevengeEmi : RT @fratotolo2: Le battaglie della lista studentesca 'Sinistra per' a Pisa: “Dividere i bagni in uomini e donne è violenza di genere” https… -