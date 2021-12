Violenta eruzione in Indonesia: immensa colonna di cenere avvolge i villaggi mentre i residenti scappano – VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono impressionanti, le immagini diramate su Twitter in merito ad una tremenda eruzione che sta colpendo l’Indonesia. Il vulcano Semeru – alto 3676 metri e presente nel distretto di Lumajang, nella provincia di Giava orientale – ha dato vita ad una Violenta eruzione nella giornata di oggi. Nei VIDEO diramati, è possibile vedere i residenti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono impressionanti, le immagini diramate su Twitter in merito ad una tremendache sta colpendo l’. Il vulcano Semeru – alto 3676 metri e presente nel distretto di Lumajang, nella provincia di Giava orientale – ha dato vita ad unanella giornata di oggi. Neidiramati, è possibile vedere iL'articolo NewNotizie.it.

