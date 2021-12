Vigili Fuoco: Mattarella, 'punto di riferimento costante nelle situazioni di emergenza' (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "In occasione della Festa di Santa Barbara, rivolgo il riconoscente saluto a i Vigili del Fuoco di cui, in anni, ho potuto particolarmente apprezzare le doti di professionalità, generosità e umanità per le quali riscuotono la stima e l'affetto di tutta la comunità nazionale". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno, prefetto Laura Lega. "punto di riferimento costante nelle situazioni di emergenza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso del 2021 ha celebrato alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "In occasione della Festa di Santa Barbara, rivolgo il riconoscente saluto a ideldi cui, in anni, ho potuto particolarmente apprezzare le doti di professionalità, generosità e umanità per le quali riscuotono la stima e l'affetto di tutta la comunità nazionale". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergioal capo del Dipartimento deidel, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno, prefetto Laura Lega. "didi, il Corpo Nazionale deidelnel corso del 2021 ha celebrato alcune ...

Advertising

enpaonlus : Salvata la cagnolina intrappolata nel tubo «è una randagia, qualcuno l'adotti» - zaiapresidente : ?????????????????? Oggi, 4 dicembre, si celebra Santa Barbara, protettrice di chi si trova in pericolo di morte improvvisa… - TargatoCN : Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara: in Granda più di 9 mila interventi da inizio anno - AntennaSud : Taranto, Marina Militare e Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara - MichaelGiulian2 : RT @borghettana: Oggi Santa Barbara Protettrice degli eroici Vigili del Fuoco. Lunga vita a loro! E #buongiorno così ?? -